Dax bleibt stabil - Anleger setzen auf «geordneten Brexit»

Börse in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa) - Am deutschen Aktienmarkt ist der Dax am Dienstag in einer engen Handelsspanne zwischen Gewinnen und Verlusten gependelt. An den Börsen Europas drehe sich aktuell fast alles um den Brexit, hieß es von Marktbeobachtern.