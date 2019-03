Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Schon seit Freitag bewegt sich der deutsche Leitindex in einer recht engen Spanne um die Marke von 11.600 Zählern, nachdem er in den Wochen zuvor kräftig gestiegen war.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor im frühen Handel moderat und trat zuletzt mit minus 0,08 Prozent nahezu auf der Stelle bei 24.705,05 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam ebenfalls kaum vom Fleck.

Neben der laufenden Berichtssaison rückt als nächstes Ereignis bei den Börsianern der Konjunkturbericht der US-Notenbank, das sogenannte Beige Book, am Abend mitteleuropäischer Zeit in den Fokus. Zuletzt hatte es gemischte Konjunktursignale aus den USA gegeben. Zuvor stehen am Nachmittag noch US-Arbeitsmarktdaten auf der Agenda.