Dabei hatten am Finanzmarkt überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland ihre Spuren hinterlassen. Andere Indizes schlugen sich etwas besser. Der MDax schloss mit 26.892,32 Punkten 0,05 Prozent über der Gewinnschwelle. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg sogar um 0,47 Prozent auf 2938,57 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sowie die Länderindizes in Paris und London zeigten sich am Ende noch weniger bewegt als der Dax. Auch der New Yorker Dow Jones Industrial war zum Handelsschluss in Europa so gut wie unverändert.

Bei den Anlegern in Frankfurt kam es nicht gut an, dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Juni deutlich stärker als erwartet gesunken war. Experten sahen eine mögliche Ursache in der Furcht deutscher Unternehmen vor einem weiter verschärften Handelsstreit mit den USA. Der schwache Euro wirkte dem nur zeitweise entgegen, als er am Mittag mit 1,1530 US-Dollar auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni fiel. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung aber wieder erholt zu 1,1562 US-Dollar gehandelt.

Unter den Einzelwerten im Dax sorgten hohe Kursverluste bei den Linde-Aktien für Aufsehen. Bei der angestrebten Fusion mit dem US-Industriegase-Konzern Praxair zeichneten sich unerwartete kartellrechtliche Hürden ab. Die Linde-Papiere, die für die Fusion bereits zum Umtausch eingereicht wurden, rutschten im Dax um 7,5 Prozent ab. Die Risiken für einen Erfolg des Zusammenschlusses nähmen zu, der Zeitplan sei gefährdet, schrieb Analyst Martin Rödiger von Kepler Cheuvreux.

Mit Geschäftszahlen standen zum Wochenbeginn das Karrierenetzwerk Xing aus dem TecDax sowie der Finanzdienstleister Hypoport und der Autozulieferer Stabilus aus dem SDax im Blick. Alle drei Aktien verbuchten deutliche Kursgewinne zwischen 2,9 Prozent im Falle von Stabilus und 6,7 Prozent im Falle von Hypoport.

Am SDax-Ende rutschten die Papiere von Rhön-Klinikum bis auf den tiefsten Stand seit März 2017 ab. Am Ende verloren sie 6,6 Prozent. Händler machten den Hauptgrund dafür in einer drastischen Senkung der Gewinnprognosen durch die schweizerischen Bank Credit Suisse aus.

Im MDax standen die Aktien von Osram mit 2,74 Prozent im Minus. Zweistelliges Wachstum rücke für den Lichttechnik-Spezialisten in die Ferne, schrieb Analyst Michael Hagmann in einer Studie.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,28 Prozent am Freitag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,06 Prozent auf 141,02 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,20 Prozent auf 162,37 Punkte. Den Referenzkurs für den Euro hatte die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag auf 1,1543 (Freitag: 1,1588) US-Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8663 (0,8630) Euro gekostet.