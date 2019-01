Daimlers Lastwagensparte kann beim Absatz deutlich zulegen

500.000 Lastwagen

Stuttgart (dpa) - Nach guten Verkaufszahlen vor allem in Amerika und Asien hat Daimlers Lastwagensparte im vergangenen Jahr ein deutliches Absatzplus verbucht. Auch in Deutschland und Europa legten die Zahlen zu - allerdings weniger stark, wie Daimler am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.