Daimler will bis Ende 2022 Tausende Stellen streichen

Weltweit Standorte betroffen

Stuttgart (dpa) - Der Autobauer Daimler will in den kommenden drei Jahren weltweit Tausende Jobs streichen. Freiwerdende Stellen sollen nicht wieder besetzt, die Altersteilzeit ausgeweitet und ein Abfindungsprogramm für die Verwaltung in Deutschland angeboten werden, teilte der Konzern mit.