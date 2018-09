Anzeige

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Co. haben den Finanzmarkt in den vergangenen Jahren gehörig aufgemischt. Zunächst brachten sie eine Anzahl junger, technikbegabter Neureicher hervor, dann folgte der Einbruch und nun ist nicht ganz sicher, wie sich die Zukunft der Währungen entwickelt wird. Ein Land, das den Trend schon länger nicht mehr begeistert mitgemacht hat, ist China. In China ist der Kryptohandel seit knapp einem Jahr per Gesetz untersagt – und dennoch ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Verbot früher oder später aufgehoben wird. Doch was passiert dann? Dieser Artikel klärt auf.

Woher rührt das Verbot?

China ist die zweitgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Doch eben diese Wirtschaft schien durch die Entwicklungen in der Welt der Kryptowährungen gefährdet zu werden. Die Regierung befürchtet unter anderem einen Anstieg von Betrugs- und Geldwäsche Fällen sowie Börsenspekulationen, die selbige aus dem Gleichgewicht bringen könnte. Aus diesem Grund erfolgte der Beschluss, den Handel mit Kryptowährungen ebenso wie Initial Coin Offerings (ICOs) zu verbieten. Südkorea schloss sich diesem Schritt an, während Japan Bitcoins legalisierte – in Verbindung mit schützenden Regelungen.

Was waren die Folgen des Verbotes?

Vor dem Verbot wurden etwa zehn Prozent der Bitcoin-Geschäfte in China ausgerichtet. Dieser nicht geringe Anteil fiel natürlich weg, als Tauschbörsen wie BTCC, Yunbi oder Huobi ihre Türen schließen mussten. Der Bitcoin-Kurs fiel um satte fünfzig Prozent und auch Wechselkurse wie etwa „ETH to GBP“ mussten Rückschläge einstecken. Allerdings erholte sich der Markt auch relativ schnell – was vielleicht nicht der Fall gewesen wäre, wenn das Verbot schon früher in Kraft getreten wäre, als China noch wesentlich stärker im Bitcoin-Handel vertreten war. Seitdem hat sich der Markt nicht nur erholt, sondern scheint auch stärker zu werden. Und wenn Kryptowährungen nicht einbrechen, wie manchmal vermutet, sondern sich etablieren, ist es durchaus möglich, dass China wieder Interesse an dem Geschäft damit findet.

Was passiert bei einem Wiedereinstieg?

China ist nicht nur eine der stärksten Wirtschaftsmächte weltweit, sondern auch eine der bevölkerungsstärksten Nationen. Sollte Bitcoin-Handel im Reich der Mitte wieder erlaubt werden, könnten Milliarden Menschen in diesen Handel einsteigen und damit das Geschehen auf dem Markt stark beeinflussen. Je mehr Leute damit handeln, desto stärker wird selbstverständlich auch die Position der Kryptowährungen als ernst zu nehmende, internationale Währung gefestigt. Die Vermutung, dass die Betrugsrate ins Unermessliche steigen würde, ist wahrscheinlich unbegründet. Schließlich kommt in allen Währungen zu einem gewissen Maß Geldwäsche vor – allerdings überschreitet diese selten einen bestimmten Prozentsatz und hindert die Währung auch nicht daran, als zuverlässiges Zahlungsmittel zu gelten.

Verbot als Ruhepause?

Schon kurz nach Verkündung des Verbotes vermuteten einige Trader, dass die neue Regelung nicht für die Ewigkeit geschaffen sei. Es ginge der Regierung vielmehr darum, sich Zeit zu erkaufen, um Regelungen für den Krypto-Trade in Ruhe auszuarbeiten und damit die Gefahren bei erneuter Legalisierung zu minimieren. Wie lange das Gesetz jedoch in Kraft bleiben wird, ist noch nicht absehbar.

Noch hält sich China aus Furcht vor negativen Konsequenzen also aus dem Krypto-Handel heraus. Jedoch könnte in naher Zukunft ein Wiedereintritt in den Markt erfolgen – und das würde den Status von Kryptowährungen vermutlich festigen.