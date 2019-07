Vizepremier Liu He (r) begrüßt Robert Lighthizer (M) und Steve Mnuchin in Shanghai.

Vizepremier Liu He (r) begrüßt Robert Lighthizer (M) und Steve Mnuchin in Shanghai. Foto: Ng Han Guan/AP Pool

Shanghai (dpa) - China und die USA haben sich darauf geeinigt, ihre Handelsgespräche im September fortzusetzen. Das teilte das chinesische Handelsministerium nach dem Abschluss der jüngsten Verhandlungsrunde in Shanghai mit.

Beide Seiten hätten einen offenen, effizienten und intensiven Austausch geführt, hieß es weiter in der Mitteilung der Chinesen. Die US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin und den US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer war am Dienstag in Shanghai eingetroffen. Auf chinesischer Seite wurden die Verhandlungen von Vizepremier Liu He geleitet. Das Treffen endete am Mittwoch etwa 40 Minuten vor dem offiziellen Zeitplan.

Es waren die ersten direkten Handelsgespräche der beiden größten Volkswirtschaften seit dem Scheitern der Verhandlungen im Mai. Ende Juni hatten sich Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels der großen Wirtschaftsnationen in Osaka in Japan auf einen «Waffenstillstand» in ihrem Handelskrieg und eine Wiederaufnahme der Gespräche geeinigt.

Der Handelskrieg zwischen den beiden Staaten läuft bereits seit über einem Jahr. Auslöser war ursprünglich die Verärgerung Trumps darüber, dass China weit mehr in die USA exportiert als umgekehrt. Er fordert eine Beseitigung von Marktschranken, kritisiert die Verletzung von Urheberrechten, den zwangsweisen Technologietransfer bei in China tätigen US-Unternehmen und staatliche Subventionen.

Seither hat Trump die Hälfte der Importe aus China mit 25-prozentigen Sonderzöllen belegt. China reagierte mit Gegenzöllen. Für die vereinbarte Wiederaufnahme der Handelsgespräche hatte der US-Präsident in Osaka zugesagt, eine geplante Ausweitung der Sonderabgaben vorerst zu verschieben. Doch steht seine Drohung weiter im Raum. Er denkt an 10 bis 25 Prozent Zusatzzölle auf die restlichen China-Einfuhren im Wert von rund 300 Milliarden US-Dollar.