Börsengang: Chinas Smartphone-Hersteller Xiaomi enttäuscht

Marktstimmung gedrückt

Hongkong (dpa) - Der chinesische Smartphone-Hersteller Xiaomi hat bei seinem Börsengang in Hongkong enttäuscht. Die Aktien wurden am Montag unter ihrem Ausgabekurs gehandelt, obwohl sie schon am unteren Ende der von dem Unternehmen angestrebten Preisspanne ausgegeben worden waren.