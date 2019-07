BASF bleibt nach gekappter Jahresprognose pessimistisch

Umsatzrückgang

Ludwigshafen (dpa) - Der Chemiekonzern BASF rechnet mit anhaltend schwierigen Zeiten. «Die weltweiten Risiken haben in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen», sagte Vorstandschef Martin Brudermüller am Donnerstag am Unternehmensstandort Ludwigshafen.