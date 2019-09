Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen

Hierzulande stützten zudem überraschend starke Exportdaten, denn statt eines prognostizierten Rückgangs waren die Ausfuhren deutscher Waren im Vergleich zum Juni gestiegen.

Der Dax legte zuletzt um 0,40 Prozent auf 12.240,33 Punkte zu. Der MDax stieg um 0,30 Prozent auf 26.088,77 Zähler.

«Autoaktien sind heute die Zugpferde unter den deutschen Standardwerten, während defensive Werte aus dem Immobilien- oder auch Pharmasektor sowie der Dax-Absteiger Thyssenkrupp Federn lassen», sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank.

«Der Fokus der Anleger liegt bereits auf den Notenbanken», sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. «Die Hoffnung ist groß, dass sie die Aktienrally weiter antreiben und aus dem traditionell schlechten September einen starken Börsenmonat machen.» Am Donnerstag etwa dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) gleich Verschiedenes beschließen, um die Wirtschaft in der Eurozone anzukurbeln. In der folgenden Woche dann könnte die US-Notenbank eine weitere Zinssenkung vornehmen.

Unter den Einzelwerten im Dax stachen am Nachmittag die Anteile von Merck und Vonovia mit jeweils minus 1,5 Prozent hervor. RWE gaben um 1,4 Prozent nach. Die Papiere von Thyssenkrupp indes erholten sich etwas von ihrer Tagesschwäche und verloren zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktien von BMW, Daimler, Continental und VW indes versammelten sich unter den Spitzenwerten im Leitindex mit Gewinnen zwischen 1,2 und 2,4 Prozent. Sie erholten sich und profitierten dabei unter anderem von jüngst guten Absatzzahlen, der Hoffnung auf eine leichte Verbesserung des Autoabsatzes in China sowie vom Optimismus im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

Darüber hinaus bewegten Analystenurteile. So gewannen die ProSiebenSat.1 -Aktien im Index der mittelgroßen Werte, dem MDax, etwas mehr als 5 Prozent, nachdem die UBS eine Kaufempfehlung aussprach. Für Nordex ging es im SDax um rund 4 Prozent hoch. Hier strich die australische Investmentbank Macquarie ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie des Herstellers von Windparkanlagen und erwartet nun eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.

Vom Analysehaus Jefferies gleich um zwei Stufen von «Buy» auf «Underperform» gesenkt, büßten die Aktien der Reederei Hapag-Lloyd etwas mehr als 6 Prozent ein.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite wie am Freitag bei minus 0,60 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,03 Prozent auf 146,57 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,30 Prozent auf 174,77 Punkte. Der Kurs des Euro stieg leicht auf 1,1033 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Freitagnachmittag auf 1,1027 Dollar festgesetzt.