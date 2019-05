Aldi eröffnet erste Filialen in China

Zwei Pilot-Filialen

Mülheim (dpa) - Der Lebensmittelhändler Aldi eröffnet in China nach eigenen Angaben in wenigen Tagen seine ersten Filialen. Aldi Süd starte in der kommenden Woche in China mit zwei Pilot-Filialen, sagte ein Sprecher des Unternehmens am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur.