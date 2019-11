Airbus-Chef will bis 2035 emissionsarmes Flugzeug bauen

Hybrid oder Wasserstoff?

Hamburg (dpa) - Der Airbus-Konzern will das erste emissionsarme Passagierflugzeug bauen und bis 2035 in die Luft bringen. Noch stecke die Entwicklung der notwendigen Technologien allerdings in den Kinderschuhen, sagte Airbus-Chef Guillaume Faury in Hamburg.