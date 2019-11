Herr Heller, auf dem Sparbuch frisst die ­Inflation die Mini-Zinsen. Zwingt das risikoscheue Anleger in risikoreichere Geldanlagen?

Derzeit haben die Deutschen rund 70 ­Prozent ihres Geldvermögens in festverzins­lichen Anlagen, auf Sparbüchern, Tagesgeld-, Festgeldkonten und in Versicherungen angelegt, die eine mickrige Rendite abwerfen. Zehnjährige Bundesanleihen etwa bringen um die 1,5 Prozent. Wenn man die Inflationsrate von gut zwei Prozent abzieht und noch die Abgeltungsteuer draufschlägt, bleibt unterm Strich ein Minus von über einem Prozent – also ein Realverlust. Es geht ja nicht darum, Anleger in risikoreiche Geldanlagen zu steuern. Meine Lösung besteht darin, wie man durch ein klug kon­zipiertes Wertpapierdepot die Rendite steigern und dabei sogar das Risiko reduzieren kann. Das Depot muss Aktien und Anleihen enthalten. Nur Aktien oder Sachwerte schützen vor der Inflation. Anleihen sehe ich als Sicherheitspuffer, dass es keine Panik­reaktion gibt, wenn es bei Aktien abwärts geht.

In Ihrem neuen Buch „Der einfache Weg zum Wohlstand“ lautet der Untertitel „Mehr ­verdienen, weniger riskieren und besser ­schlafen“. Ist das nicht ein Widerspruch?

Dabei kommt es nur auf ein paar einfache anlagepolitische Weichenstellungen an. Es geht darum, das Depot richtig zu strukturieren. Es ist wie beim Hausbau: Entscheidend ist, dass die Statik stimmt, die Details sind nebensächlich. Aufs Depot übertragen bedeutet das: Es geht um die richtige Mischung und nicht darum, ganz clever zu sein und ­immer die beste Aktie zu entdecken und das beste Timing zu erwischen. Nicht der ­Zeitpunkt ist wichtig, sondern die Zeit­achse, die lange Frist! Aktionäre sollten sich benehmen wie Immobilienbesitzer. Die haben keinen Kurszettel, mit dem sie den täg­lichen Wert verfolgen können. Das ist ein ­Segen. Sie können ihre Immobilie auch nicht auf Knopfdruck verkaufen. Aktien haben den Vorteil, dass man sie jeden Tag zu Geld machen kann. Das ist aber auch ein Nachteil, weil es genau dazu verführt.

Wie sieht ein klug strukturiertes Depot aus?

Es geht darum, Aktieninvestments breit zu streuen und international zu investieren, auch in Schwellenländern, denn das steigert die Rendite und senkt das Risiko. Zumindest bei der Geldanlage lohnt sich das Fremd­gehen. Langfristig überlegene Anlage­klassen sollte man übergewichten, also Substanzaktien wie etwa Öl-, Versorger- oder Pharmaaktien, die auch Dividenden zahlen. Die sind zwar langweiliger als die sogenannten heißen Aktien wie Google oder Facebook, aber wenn die mal die Erwartungen der Anleger enttäuschen, rauschen die auch schon mal zehn oder 15 Prozent runter. Übergewichten sollte man auch sogenannte Smallcaps, also Nebenwerte. Man muss sich nur mal die Entwicklung vom Dax bzw. M-Dax seit 2000 anschauen. Der M-Dax, der für 50 Nebenwerte steht, hat fast 180 Prozent zugelegt, der Dax, in dem die 30 größten deutschen Unternehmen abgebildet sind, sechs Prozent. Das heißt der M-Dax hat aufs Jahr umgerechnet 8,4 Prozent zugelegt, der Dax 0,5 Prozent.

Würden Sie Pleitestaaten wie Spanien oder Italien Geld leihen?

Nein. Ich bin ein verantwortungsvoller ­Vermögensverwalter. Solche Anleihen sind Spekulationen, weil sie von politischen ­Unwägbarkeiten abhängen und von dem, was die Wähler entscheiden. Das sind ­Unbekannte, die zu Störfällen führen können und letztlich zu einer Krise an den Finanz­märkten.

Würden Sie angesichts der Euro-Krise in ­Anleihen von Nicht-EU-Staaten wie etwa ­Skandinavien investieren?

Die norwegische, die dänische und die ­schwedische Krone sind relativ stabil zum Euro, können sich frei bewegen und ab- beziehungsweise aufgewertet werden. Die Staaten haben keine Probleme, die Renditen sind ähnlich wie bei uns. Man hat aber vielleicht noch die Chance eines kleinen Kursgewinns gegenüber dem Euro. Ähnliches gilt auch für den austra­lischen und kanadischen Dollar. Es gibt aber nicht viele Länder, wo man mit ­Investitionen in Staatsanleihen noch ruhig schlafen kann.

Wie vertrauenswürdig sind Schwellenländer?

Schwellenländer sind heute wahrscheinlich eine der wichtigsten Geldanlageregionen. 1990 war die Börsenkapitalisierung von diesen sogenannten Emerging Markets 7,5 Prozent, heute sind es bereits 35 Prozent. Das zeigt das rasante Wachstum. Immerhin leben 80 Prozent der Menschheit in Emerging Markets. In drei bis vier Jahren wird die Produktion der Emerging Markets – ­deren Anteil am Weltsozialprodukt liegt bei etwa 45 Prozent – die der Industrieländer überholen. Die Industrieländer sind also im dauerhaften Abstieg, während die Schwellenländer in einem langfristigen Aufschwung sind. Aktien von Emerging Markets sind keine Exoten mehr, sondern eta­blierte Teile eines international ausgerichteten Wertpapierdepots. Ich ­würde aber nicht auf Einzelaktien setzen, sondern auf einen international breit angelegten Schwellenländer-Fonds.

Wie viel Anleihen gehören ins Depot?

Das hängt vom Alter und der Risiko­bereitschaft ab. Ich bin abgegangen von der Faustformel, dass der prozentuale Aktienanteil bei 100 minus Lebensalter liegen ­sollte – denn dann dürfte ich gerade mal um die 25 Prozent Aktien im Depot haben. Ich habe aber mehr als das Doppelte. Wer ­offensiv und risikobereit ist, kann ruhig nach der Formel „130 minus Lebensalter“ verfahren. Beim Alter 50 mache ich einen Bruch, da naht das Rentenalter. Da heißt die Formel dann 120 minus Lebensalter. Für den konservativen Anleger lautet die Formel 110, ab 50 nur noch 100 minus Alter.

Ist es sinnvoll, auf Trends aufzuspringen, also beispielsweise erneuerbare Energien?

Nein, es ist falsch. Eine Aktienanlage ist ja nur für Anleger lohnend, wenn das Unternehmen ein stabiles verlässliches Geschäftsmodell hat, Gewinne macht und Dividende zahlt. Die Unternehmen, die sich mit erneuerbaren Energien befassen, sind wesentlich für die Energiewende, aber für den Aktionär werfen sie nichts ab. Die ausländische Konkurrenz, vor allem die Chinesen setzen ihnen zu. Zum Teil sind die Unternehmen pleitegegangen, die Aktien krebsen im Cent-Bereich herum. Modeware ist meist überteuert, Moden im Anlegen sind meist gefährlich.

Gold gilt schon immer als Fluchtwährung. Ist es sinnvoll, bei den derzeitigen Preisen noch Gold ins Depot zu nehmen?

Ich persönlich habe kein Gold – weder ­Barren noch Zertifikate. Gold ist so eine Art ­Beruhigungspille wie das Aspirin im Nachtkästchen. Mit Gold kann man Vermögen nicht mehren, sondern nur erhalten. Es bietet Schutz vor Inflation. Darüber hinaus fallen für physisches Gold, also Goldbarren, noch Lagerkosten an. Papiergold, also ein Zertifikat, spiegelt nur die Goldpreisentwicklung und ist ein Schuldschein. Wenn die ausstellende Bank pleitegeht, hat der Anleger nichts. Wenn überhaupt, würde ich stattdessen Goldminen-Aktien kaufen, die wenigstens noch Dividenden bringen. Aber im Moment sind auch die nicht sehr attraktiv.

Sie zählen sich zu den hartgesottenen Anlegern. Mit welcher Geldanlage haben Sie den größten Verlust gemacht?

Das war Anfang der 80er Jahre in den USA zur Zeit von US-Präsident Ronald Reagan. Die Inflationsrate lag bei fast 15 Prozent, die Notenbank hielt mit extrem hohen Zinsen dagegen. Ich ­habe mit Terminkontrakten auf fallende Zinsen gewettet. Doch die Zinsen stiegen weiter, und ich musste immer wieder Geld nachschießen. Schließlich habe ich die Reißleine gezogen. Danach sind die Zinsen dann tatsächlich gefallen. Das war mir eine gute Lehre, und ich habe dann die Finger von Derivaten gelassen.

Und den größten Gewinn?

Ich habe auch frühzeitig in Schwellenländer-Fonds investiert und damit viel Geld verdient. Seit 1994 manage ich zusammen mit Michael Keppler in New York selbst erfolgreich einen solchen Fonds.