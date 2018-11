Allein in Deutschland fallen pro Jahr rund drei Millionen Tonnen Plastikmüll an.

Svenja Schulze will einen Fünf-Punkte-Plan gegen überflüssigen Plastikmüll und für mehr Recycling vorstellen.

Ungeachtet aller Bekenntnisse zur Müllvermeidung werden Kunststoffverpackungen laut Experten in absehbarer Zeit nicht aus dem Alltag verschwinden.

Ein erster dringender Schritt ist ein Verbot von Mikroplastik in Kosmetika, Körper- und Pflegeprodukten - das forderndie Grünen.

