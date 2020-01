Berlin (dpa) - Kurz vor der Bundestagsabstimmung über eine Neuregelung der Organspende hat Gesundheitsminister Jens Spahn für die von ihm favorisierte Widerspruchslösung geworben.

«Ich bin jahrelang selber dafür eingetreten, allein über Aufklärungskampagnen Menschen für die Organspende zu gewinnen. Aber das reicht nicht», sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. «Damit werden wir den Tausenden Patienten nicht gerecht, die voller Hoffnung auf Spenderorgane warten. Wir müssen mutiger sein und einen Kulturwandel einleiten. Das geht nur mit der Widerspruchslösung.»

Eine Abgeordnetengruppe um Spahn schlägt eine grundlegende Umstellung auf eine «doppelte Widerspruchslösung» vor. Demnach sollen künftig grundsätzlich alle Bürger als Spender gelten. Man soll dem aber jederzeit widersprechen können. Sonst wäre noch bei Angehörigen nachzufragen, ob sie einen Widerspruch des Verstorbenen kennen. Dagegen stellt sich eine andere Abgeordnetengruppe um Grünen-Chefin Annalena Baerbock. Sie schlägt vor, dass alle Bürger mindestens alle zehn Jahre beim Ausweisabholen auf das Thema Organspende angesprochen werden. Bisher sind Organentnahmen nur bei ausdrücklich erklärtem Ja erlaubt.

Gemeinsames Ziel beider Initiativen ist es, angesichts von rund 9000 Patienten auf den Wartelisten zu mehr Spenden zu kommen. Bei der Abstimmung gibt es keine Fraktionsvorgaben.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hatte sich zuvor in den Funke-Zeitungen gegen die Widerspruchslösung ausgesprochen. «Ich bin aus tiefer Überzeugung für eine Lösung, die das Prinzip der Freiwilligkeit akzeptiert.» Ihr falle die Vorstellung schwer, «jemand von Staats wegen zur Organspende zu verpflichten, der sich von dieser Pflicht erst wieder freimachen muss.»

Die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt warnt ebenfalls vor einer Widerspruchslösung. «Auch in medizinethisch heiklen Fragen wurde das Selbstbestimmungsrecht immer hoch gehalten», sagte die SPD-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dies würde durch eine Widerspruchslösung verletzt. «Wenn die Widerspruchslösung verabschiedet wird, würden viele Menschen, die auf ein Organ warten, glauben, dass die Probleme gelöst wären», warnte Schmidt. «Da wird man sie enttäuschen müssen.» Tatsächlich komme es vor allem darauf an, die Strukturen in den Krankenhäusern weiter zu verbessern. So müssten Ärzte noch besser geschult werden - auch für die sensiblen Gespräche mit den Angehörigen. Eine Reform für eine Verbesserung der Prozesse in den Krankenhäusern vom vergangenen Jahr sei noch nicht vollständig umgesetzt.