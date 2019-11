BerlinSo also fühlt sich Geschichte an? Keine seelische Erschütterung, keine Magenkrämpfe, keine Schnappatmung. Auch zwölf Stunden nach der Maueröffnung nicht. Zur Sicherheit noch ein Blick in den Spiegel: Nein, keine roten Flecken, nur leichte Augenränder. Wieso, fragte ich mich, erlebe ich eine Revolution wie einen Stummfilm? Irgendwas verändert sich, aber es erreicht mich nicht. War es Schockstarre? Lebte ich in einer Blase?

Dabei hatte sich mit dem 9. November 1989 sehr viel verändert. Auf der Straße, in den Kneipen, an der Uni. Und selbst die Routine des Fernsehprogramms war außer Kraft gesetzt. Fast zehn Jahre hatte ich im Westberliner Bezirk Kreuzberg gelebt. Ein paar hundert Meter von der Grenze entfernt, die ich fast täglich sah, und an die ich mich gewöhnt hatte. Tatsächlich stand sie ja auch noch an dem Tag, an dem sie „fiel“, und auch noch am nächsten und übernächsten Tag. Es war, um beim Film zu bleiben, wie eine Verwechslung: Es war die Kulisse eines alten Films, allerdings mit einem anderen Plot. Die Filmcrew drehte im falschen Studio. Ich sah es, aber mein Puls schlug nicht schneller.

Natürlich könnte ich ein paar Anekdoten erzählen von der Volksfeststimmung an der Mauer, die sich schon in den Tagen zuvor aufbaute, von den ersten Begegnungen mit „Ossis“, von meiner rasch steigenden Neugier auf das exotische Land rund um Berlin, also die DDR, auf meine Lust, Ostdeutsche meines Alters in ostdeutschen Kneipen zu treffen. Ich könnte etwas von jener niedlichen Unbeholfenheit berichten, die sonst sehr streng dreinblickende Volkspolizisten im Ostteil der Stadt plötzlich ausstrahlten. Oder von der großen Müdigkeit nachts in der U-Bahn, als ich in der Nacht vom 9. auf den 10. November nach Hause fuhr, wo ich ins Bett fiel und binnen Sekunden einschlief und am nächsten Tag in einem anderen Geschichtskapitel erwachte. Als ich erwachte, fragte ich mich, was sich verändert haben könnte. Der Blick in den Spiegel offenbarte es. Nichts. Keine roten Flecken, nur leichte Augenränder.

Tatsächlich veränderte sich für mich in diesen Tagen sehr viel – im Grunde genommen mein ganzes Leben. Ich wusste es nur noch nicht. Damals arbeitete ich an meiner Magisterarbeit, es ging um Ästhetik und Erkenntnistheorie, festgemacht an einem deutschen Autor der 1920er- und 1930er-Jahre, eine Zeit, die mich faszinierte und mich bis heute nicht ganz los gelassen hat. Nebenher jobbte ich im Büro eines Krankenhauses, um das Studium zu finanzieren. Im selben Raum arbeitete eine Frau um die 40, die wenige Jahre zuvor die Ausreise aus der DDR genehmigt bekommen hatte. Natürlich war die Öffnung der DDR das wichtigste Pausen­thema in diesen Tagen. Von meiner Kollegin erwartete ich Erleichterung und Freude, doch es passierte etwas Unerwartetes: „Von denen bin ich doch abgehauen“, empörte sich die Übersiedlerin. „Und jetzt kommen die alle hinterher!“

„Sind die so schlimm?“ fragte ich. Und dann beschrieb sie, wie schrecklich die Menschen aus dem Osten seien, und in ihrer Rede waren bereits alle Vorurteile gegenüber Ostdeutschen enthalten, die auch in den kommenden Jahren von Westdeutschen viel zu oft wiederholt wurden. Faul, dumm, unselbstständig, autoritätsgläubig. Das erste Ossi-Bashing, das ich hörte, kam also aus dem Mund einer Frau, die selbst in der DDR aufgewachsen war. Ich konnte diese abfällige Aussage nicht bewerten, aber ich vermutete, dass die Frau um ihr Alleinstellungsmerkmal als Konvertitin bangte.

Meine zweite wichtige Erfahrung mit dem anderen Deutschland ging dann sehr viel tiefer. In den Tagen nach der Maueröffnung waren die Straßen Kreuzbergs voll mit Menschen aus dem Ostteil, der Verkehr brach sogar teilweise zusammen. Mit hundert Mark Begrüßungsgeld stürmten die Besucher die Geschäfte. Gleich bei mir um die Ecke auf dem Kottbusser Damm orderte ein kluger Geschäftsmann, der eigentlich einen Lebensmittelladen führte, hunderte von Fernseher, die aber nicht mehr in sein Geschäft passten. Also verkaufte er die Kartons gleich von der Straße. Und sie gingen weg wie warme Semmel.

Während ich mich an den Kartons vorbeizwängte, dachte ich über die sprichwörtliche deutsche Gründlichkeit nach. Ordnungsamt, Finanzamt – sie alle hatten in diesen Tagen nichts zu sagen. Die bürokratische Ordnung war außer Kraft gesetzt. Es war der Beginn einer wilden Zeit, die zwar irgendwann wieder von den Institutionen und ihren Paragraphennetzen eingeholt wurde. Im Schwinden war aber, und dafür standen die Kartons auf dem Bürgersteig symbolisch, die deutsche Gemütlichkeit und ihre Selbstgenügsamkeit. Nicht nur in Berlin, aber vor allem dort.

Die tief greifendere Erfahrung dieses Tages ereignete sich allerdings wenige Meter entfernt auf dem Hermannplatz in einem großen Kaufhaus, das heute noch dort steht. Ich wollte einen Kassettenrekorder kaufen, also ein Gerät für Tonaufnahmen aus der vordigitalen Zeit. Auch hier waren die Verkaufsräume überfüllt. Der Verkäufer war auf Verkaufsgespräche mit Bürgern aus dem Ostteil geeicht, und so sortierte er mich in der Eile auch ein in diese Kategorie. Auf diese Weise erlebte ich, wie es Ostdeutschen im Westen wohl häufiger erging in diesen Tagen: Die Ansprache war belehrend, so wie ein Vater mit einem Kind spricht. Der Preis war ein Fantasiepreis und völlig aus der Luft gegriffen. Der Kaufvorgang zog sich hin, und irgendwann quittierte der Verkäufer jede Frage, die ich zu den Funktionen stellte, nur noch mit einem Augenrollen. Schließlich verließ ich das Kaufhaus ohne Rekorder und mit einem tiefen Solidaritätsgefühl für Ostdeutsche, das mich bis zum heutigen Tag nicht verlassen hat.

Monate später arbeitete ich am Fließband einer Fabrik. Inzwischen hatte ich mein Studium abgeschlossen. Neben mir arbeiteten viele Ankömmlinge aus dem Osten, die ihre alte Arbeitsstelle in der DDR von Knall auf Fall hatten liegen lassen, um gutes Geld im Westen zu verdienen. Interessant waren für mich vor allem die Erzählungen aus den Bezirken jenseits von Ost-Berlin. Nicht, dass ich Ost-Berlin besonders gut kannte, aber immerhin kannte ich es ein wenig. Aber Sachsen oder Brandenburg, das war in meiner Vorstellungswelt so weit weg und exotisch wie Afrika. Für mich wurde sehr bald klar, dass ich dort wenigstens eine Weile leben musste, um diese Regionen zu verstehen. Doch alles, was die Kollegen am Fließband zu erzählen hatten, war irgendwie zutiefst normal. Viele, viele Alltagsgeschichten, die noch nicht jenen Kontrast enthielten, der erst später in die Geschichten aus Ost und West einfloss: Unser Alltag im Gegensatz zu eurem Alltag, unsere Moral im Gegensatz zu eurer Moral.

Ich war damals auf Bewerbungstour. Mein Ziel war, zwei, drei Jahre in den Osten zu gehen. Karl-Marx-Stadt, das von seinen Bürgern im April 1990 in Chemnitz umbenannt wurde, kam in die engere Wahl. Vom damaligen Chefredakteur der „Freien Presse“ bekam ich einen hand­geschriebenen Brief: „Werter Herr Fischer, wir würden uns freuen, wenn Sie uns zu einem Vorstellungsgespräch besuchen kämen.“ Einer der Fließbandarbeiter stammte aus Chemnitz, meine Frage nach der Stadt beantwortete er ziemlich allgemein. „Ja, ist schon ganz gut da.“ Er erzählte auch vom „Nischel“ (sächsisch für Kopf), dem vierzig Tonnen schweren Karl-Marx-Monument im Herzen der Stadt. Heute ist das Denkmal eine Touristenattraktion.

Nach der Deutschen Einheit ging dann alles ziemlich schnell. Ich bekam eine Zusage bei der „Freien Presse“, deren Hauptgebäude unweit vom „Nischel“ liegt. Seit 1990 gehört der Verlag der Medien Union in Ludwigshafen. Anfang 1991 fing ich an. Mein Einsatzgebiet: Das Erzgebirge. Tiefste Provinz. Wo sonst als an diesem Ort würde ich das, was von der DDR noch da war, besser kennen lernen? Ich fand eine Wohnung in einer Arbeitersiedlung am Stadtrand von Chemnitz. In dem etwas heruntergekommenen Haus mit Holzofen wohnte ich im Erdgeschoss, während der Vermieter den ersten Stock bezogen hatte. Ein alter Mann, der noch älter war als das Haus. Die „BRD“ war sein fünfter Staat, in dem er lebte. Kaiserreich, Weimarer Republik, Hitler-Regime, DDR und nun vereintes Deutschland. Die „DDR“ und „mit Abstrichen“ auch die Hitlerzeit fand er am besten, weil es in beiden Regimen eine gewisse Disziplin gab, wie er meinte, die nun wegzubrechen drohte. Mit dieser Meinung stand er allerdings alleine in der Straße, zumindest, was das NS-Regime betraf. Die neue Zeit aber war allen suspekt. Die meisten hofften, nicht arbeitslos zu werden und warteten ab, wie und wo sie sich wohl wiederfinden würden. Mein Nachbar machte sich mit einem Fischgeschäft selbstständig und schlachtete die Karpfen im Hof. Sein Sohn begann eine Ausbildung in der Stadtverwaltung, seine Tochter wurde Polizistin.

Zwei, drei Jahre wollte ich bleiben. Es wurden neunzehn in Chemnitz, fast dreißig im Osten. Irgendwann in dieser Zeit nannte mich eine Freundin aus Zwickau, mit er ich zusammen einen Erzählband mit sächsischen Krimis herausgab, „Beute-Ossi“. Es war als Kompliment gedacht.