Take That haben die Show eröffnet und gleich für gute Stimmung gesorgt. Foto: Soeren Stache

Berlin (dpa) - Gänsehautmomente, Stars und ein paar kleine Pannen: Zum 70. Jubiläum der Bambi-Verleihung haben sich deutsche Promis und internationale Stars im Berliner Stage Theater getroffen.

«Es gibt Dates, die sagt man nicht ab - auch wenn die Hütte brennt», sagt Entertainer Thomas Gottschalk. Mit ihm auf der Bühne: die italienische Hollywood-Diva Sophia Loren (84). Gottschalk spricht an, was an diesem Abend überall Thema ist: die Brände in Kalifornien, bei denen auch sein Haus zerstört wurde. «Letzte Woche war ich herbstblond, jetzt bin ich aschblond», sagt Gottschalk.

Zu Beginn der Show gibt es eine Mini-Panne: Marie Bäumer wird als erste der Nominierten in der Kategorie «Schauspielerin national» vorgestellt - und denkt offenbar, sie habe gewonnen. Sie läuft strahlend auf die Bühne und muss von Laudator Heino Ferch enttäuscht werden: «Oh nein, du bist es noch nicht.» Schnell flitzt Bäumer wieder an ihren Platz zurück. Nochmal auf die Bühne kann sie nicht. Den Preis gewinnt Paula Beer für ihre Rolle in «Bad Banks».

Als beste internationale Schauspielerin wird Penélope Cruz ausgezeichnet. Die Bambi-Trophäe sei so hübsch, schwärmt die Spanierin im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Sie werde den Preis wohl zu ihrem Oscar stellen. «Nach fast 30 Jahren kann ich eigentlich noch immer nicht glauben, dass dies mein Beruf ist. Ich bin zutiefst dankbar», sagt Cruz später am Abend auf der Bühne - und wendet sich auch an die andere große Filmdiva im Saal: «Sophia Loren, ich liebe dich. Du bist großartig und bedeutest mir sehr viel.»

Bester nationaler Schauspieler wird Sebastian Koch. Letztes Mal habe er das Bambi noch seiner Mutter gewidmet - doch dieses neue, das bleibe bei ihm in Berlin. Den Preis für die beste Serie bekommt «Babylon Berlin». Luke Mockridge gewinnt den Comedy-Bambi.

Auch eine Sport-Auszeichnung gab es in diesem Jahr wieder - trotz eines kleinen Skandals im Vorfeld. Erst waren die Bayern-Stars Franck Ribéry und Arjen Robben als Preisträger auserwählt. Doch wegen Ribérys Handgreiflichkeit gegen einen Journalisten entscheidet sich die Jury um. Der neue Preisträger heißt Claudio Pizarro. Er freue sich einfach, sagt der Werder-Bremen-Stürmer vor der Gala. Und später auf der Bühne mit dem Reh in den Armen: «Ich hab so viel überlegt, was ich sagen soll. Aber ich kann nur Danke sagen - vor allem an meine Familie.» Mit Patrick Lange bekommt ein weiterer Sportler eine Trophäe. Der Triathlet und zweifache Gewinner des Ironman Hawaii erhält den Sonderpreis der Jury.

Zurück zu Loren und Gottschalk: Die beiden blicken auf 70 Jahre Bambi-Geschichte zurück. Ob Loren nun acht oder zehn Bambis hat - das weiß sie nicht ganz genau. Und offensichtlich stimmt mit ihrer Übersetzung irgendwas nicht: «Er redet und redet und redet - das ist ja unmöglich», sagt sie lachend zu Gottschalk. Schon vor der Show hatte sie verraten: Sie freute sich sehr darauf, den deutschen Entertainer wiederzusehen, den sie schon früher beim Bambi kennengelernt habe.

Loren bekommt an diesem Abend keinen weiteren Bambi - aber auf Gottschalk wartet noch eine Überraschung. US-Schauspielerin Liv Tyler kommt mit einem goldenen Reh im Arm auf die Bühne und überreicht es ihm - weil seine fünf Preise im Feuer zerstört wurden. «Ach, wie süß. Habt ihr den recycelt», witzelt der frühere «Wetten, dass..?»-Moderator und wird dann ernst. «Es ist heftig, ich hatte eine Original-Handschrift von Rilke da in der Halle hängen. Dass der weg ist, das geht mir einfach nicht in den Kopf.»

Neben den Show-Legenden bekommen aber auch junge Stars viel Applaus. Ähnlich wie Penélope Cruz findet auch die britische Sängerin Dua Lipa das Bambi besonders schön. Sie bekommt den Preis als beste internationale Sängerin - und singt ein kleines Hit-Medley. Lipa hat zwar bereits zahlreiche internationale Preise, ihr Name ist in Deutschland aber noch relativ unbekannt. Ihre Lieder laufen aber im Radio hoch und runter.

Mark Forster ist fast etwas beschämt, als Model Lena Gercke ihn in ihrer Laudatio als «ganz schön sexy» lobt. Als ihm die diesjährige «Miss Bambi» den Preis als bester nationaler Sänger überreicht, hat er sich wieder gefangen: «Läuft bei mir», schmunzelt Forster.

Fast ganz am Ende der Gala wird einer der wichtigsten Preise des Abends verliehen. Liselotte Pulver wird für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. «DAS Lachen der deutschen Filmgeschichte», heißt es in einem Einspieler. Die 89-Jährige winkt dem applaudierenden Publikum fröhlich zu. «Es ist schon eine tolle Sache, wenn man in so hohem Alter so geehrt wird.» Trotz einer der längsten Karrieren hält «Lilo» die wohl kürzeste Rede des Abends.