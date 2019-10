Das Foto zeigt die Baustelle am Dokumentationszentrum Obersalzberg. Der Bau wird mit 30,1 Millionen Euro nun mehr als doppelt so teuer wie ehemals geplant.

Das Foto zeigt die Baustelle am Dokumentationszentrum Obersalzberg. Der Bau wird mit 30,1 Millionen Euro nun mehr als doppelt so teuer wie ehemals geplant. Foto: -/Bund der Steuerzahler/dpa