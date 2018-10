Der Ölpreis steigt. Man spürt das beim Bezahlen an der Tankstelle und an der Höhe der Heizöl-Rechnung. Wenn man den Experten glaubt, müssen wir uns warm anziehen. Schon werden Ölpreise jenseits der 100-Dollar-Marke für ein Barrel prognostiziert, und die Argumente, die dafür genannt werden, sind schlüssig: die US-Sanktionen gegen den Iran, der Wirtschaftskollaps von Venezuela, sinkende Lagervorräte. Manche Ökonomen warnen schon vor einer Ölpreisexplosion und sehen eine neue Ölkrise heraufziehen.

Was soll man von solchen Prophezeiungen halten? Am besten nichts. Die gleichen Experten, die uns nun die Ursachen für die steigenden Ölpreise erklären, haben