EsslingenEinschaltquoten, die den Fußball abhängen, gemeinsames Fernsehschauen bei den Vereinen, kollektiver Jubel nach dem Halbfinaleinzug des deutschen Teams und Tränen in Hamburg und vor den TV-Geräten nach dem Aus am Freitagabend – die Handball-WM in Deutschland und Dänemark hat viele Emotionen freigesetzt und diesen Sport für gut zwei Wochen ins Zentrum des Interesses gerückt.

Das lag vor allem am Auftreten der deutschen Mannschaft, die alle Tugenden zeigte, die man von Sportlern erwartet, und die gleichzeitig nahbar und sympathisch blieb. Vorneweg Trainer Christian Prokop, der nach dem vorherigen EM-Debakel gezeigt hat, dass man auch in