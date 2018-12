Auferstanden aus Ruinen, so weit ist die Sozialdemokratie nach ihrem Dresdner Parteitag wahrlich noch nicht. Doch auf ihrer Versammlung hat die in Tristesse und Selbstzweifeln gefangene Partei sich ans Aufräumen gemacht. Sigmar Gabriel hat sich mit einer einfühlsamen Rede als neuer Chef empfohlen und überzeugt. Behält er den Ton bei, hält er sich an die Versprechen zur Teamarbeit, so kann die Partei wieder Stück für Stück Fuß fassen. Die Tage von Dresden haben etwas vom aufgestauten Druck in der zutiefst frustrierten Partei weggenommen, sie waren ein dringend notwendiges Ventil. Die Aufarbeitung der