Der Countdown läuft. Bis 2029 soll das Rentenalter stufenweise für alle auf 67 Jahre erhöht werden. Es war die Große Koalition, die diese Reform als Reaktion auf die demographische Entwicklung auf den Weg gebracht hat. Die Menschen in Deutschland werden immer älter, die Zahl der Geburten geht zurück. Immer weniger Junge müssen für immer mehr Alte die Renten finanzieren. Wird das Rentensystem nicht reformiert, droht der Zusammenbruch. Doch kaum ist die neue gesetzliche Regelung in Kraft getreten, wird sie selbst von jenen wieder in Frage gestellt, die dafür mit die politische Verantwortung tragen. Wenn CSU-Chef