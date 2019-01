Esslingen Selten hat ein Industrieprodukt einen so rasanten Abstieg erlebt wie Dieselfahrzeuge. In Nullkommanichts wurde aus dem gefeierten und geförderten Klimaretter eine todbringende Dreckschleuder. Dabei sind beide Urteile höchst verzerrend. Wie bei allen Autos entstehen während der Treibstoffverbrennung schädliche und gesundheitsgefährdende Substanzen. Doch weil der Diesel als Motor besonders effizient konstruiert ist, produziert er viel weniger Kohlendioxid als Benziner. Dieser Stoff ist an sich ungiftig, aber er gilt als Klimakiller. Dafür kommen beim Diesel mehr Stickoxide aus dem Auspuff, und die sind in hohen Konzentrationen gefährlich für den