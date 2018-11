Selbst mancher Journalist stellte in diesen Tagen die kühne These auf, die SPD sei ganz schön dumm, wenn sie nun die Kohlen für die Union aus dem Feuer hole. Etwas Nachhilfe in Staatsbürgerkunde scheint an dieser Stelle dringend geboten: Die Parteien sind konstitutiver Teil unseres Staates. Sie sind kein Interessenverband oder ein Kegelclub, der sich ausschließlich dem eigenen Daseinszweck widmen kann. Sie tragen Verantwortung für das Wohl des Staates. Und sie können sich der auch nicht einfach entziehen. Die SPD lädt sich nicht das Problem anderer auf: Sie hat das Problem. So wie alle anderen Parteien