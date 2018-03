Ausgerechnet Paul Kirchhof. Mit seinem neuen Steuervorstoß erwischt der „Professor aus Heidelberg“ Kanzlerin und Koalition eiskalt. Merkels Schatten-Finanzminister aus dem Wahlkampf 2005 bringt mit seinem Modell so manchen in der schwarz-gelben Koalition insgeheim ins Schwärmen. Wollte man so eine Radikal-Reform nicht einst auch mal? Geht es nach Kirchhof, soll das Steuersystem einfach, niedriger und gerechter werden. Entlastungen, gegenfinanziert durch drastische Kürzungen bei direkten und indirekten Subventionen. Das ist der Stoff, aus dem die finanzpolitischen Träume nicht weniger Koalitionsabgeordneter