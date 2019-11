PlochingenMan hat sich vom Aufritt des Regierungspräsidiums am Dienstagabend vor dem Plochinger Gemeinderat sicher nicht allzu viel erwarten dürfen. Doch was der Vertreter der Schulbehörde so verbindlich herübergebracht hat, war ein Ausbund an Unverbindlichkeit: Vom Land darf die Stadt trotz ihrer geringen Größe und ihres großen Einzugsgebiets zwar Verständnis für ihr Problem erwarten. Aber nicht mehr Geld.

Was ist, wenn die Kommunalaufsicht nicht mehr mitmacht? Bürgermeister Frank Buß verhandelt schon seit längerem im Landratsamt über den Doppelhaushalt 2020/21. Da schaue man als übergeordnete Rechtsaufsichtsbehörde schon darauf, beschwichtigt