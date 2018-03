Es ist natürlich erfreulich, wenn am Anfang eines Scheidungsverfahrens wenigstens noch ein paar verbindliche Worte gesagt werden. Am besten so etwas wie „Wir bleiben Freunde“. Jeder ahnt, was davon zu halten ist: nichts. Großbritannien und die EU verhandeln seit gestern über nicht weniger als das Ende einer 44-jährigen Gemeinschaft. Die Nettigkeiten werden schnell vergessen, wenn es ins Detail geht. Denn die bisherigen Freunde wollen zwar Partner bleiben, aber auf dem Weg dahin müssen sie Gegner werden. Die Vertreter des Vereinigten Königreiches ahnen, dass sie sich auf höchst unsicheres Eis begeben. Von dem