Ein Fall wie der von Darry schockiert. Fünf tote Kinder, von der eigenen Mutter erstickt - dieses Verbrechen richtet sich derart gegen die Instinkte und die Menschlichkeit, dass es eine funktionierende Gesellschaft erschüttern muss. Die Debatte über Konsequenzen ist eine Notwendigkeit, erst recht, wenn Fälle wie diese zuletzt vermeintlich zugenommen haben - was sich statistisch jedoch nicht belegen lässt. Und so sind nicht alle Vorschläge, die aus der Bestürzung heraus eilig hervorgebracht werden, auch klug.So unterscheidet sich der Fall von Darry beispielsweise von Taten wie der von Plauen. Hier war der Grund in der sozialen Lage zu suchen, dort in der