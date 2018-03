Esslingen/BerlinInformieren, argumentieren, debattieren – das alles ist wichtig in der politischen Demokratie. Auch Kniffe sind erlaubt, gerade im Wahlkampf – und der besteht schließlich fortwährend. Doch das „Wie“ ist wichtig, gerade in einer Zeit, in der das Gefühl aufkeimt, dass das „Was“ oft überhört wird, als Nebensache gilt, gar keine Rolle spielt – und dabei sollten Achtsamkeits-Regeln gelten. Für Politiker, für Bürger, für Medienschaffende. Wenn es zum Beispiel stimmt, dass der Begriff „subsidiär Schutzberechtigte“ absichtlich eingeführt wurde (siehe Blickpunkt Seite 7), um Wähler zu blenden und so zu verhindern, dass sie sich mit