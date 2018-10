Joachim Löw kann den Termin beim Mannschafts-Psychologen absagen: Die Angstattacken des Bundestrainers dürften sich in Grenzen halten. Titelverteidiger Deutschland bleibt während der Ouvertüre der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vor den ganz großen Kali­bern verschont. In der Vorrunden-Gruppe F trifft der Champion von 2014 auf Mexiko, Schweden und Südkorea. F wie Fina­le. Wenn das kein gutes Omen ist.

Die Konstellation während der Vorrunde verspricht kein großes Drama, aber die Lotterie aus Moskau liefert auch keinen Grund, die Nase hoch zu tragen. Die Mexi­ka­ner sind keine Thekentruppe, Schweden