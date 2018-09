StuttgartIn Baden-Württemberg herrschen zur Halbzeit der Wahlperiode stabile politische Verhältnisse: Dass die beiden stärksten Parteien in Umfragen zusammen auf fast 60 Prozent kommen, wäre in Deutschland bis vor wenigen Jahren nicht erwähnenswert gewesen. Grünen und CDU, die im Südwesten de facto eine Große Koalition bilden, gelingt noch spielend, was angesichts des Ausfransens der politischen Ränder, der Fragmentierung des Parteiensystems und der wackeligen Mehrheit der Großen Koalition im Bund nicht mehr selbstverständlich ist.

So unspektakulär wie diese Erkenntnis fällt allerdings auch das Fazit der ersten zweieinhalb Jahre grün-schwarzer