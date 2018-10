EsslingenIst die europäische Idee am Ende? Seit langem warnen Ökonomen vor einem Risiko, gegen das sich die einstige Schuldenkrise Griechenlands als kleines Problem ausnimmt. Mit Italien geht es seit mindestens zehn Jahren bergab. Die Infrastruktur verrottet, und die Jugend findet keine Arbeit. Der aufgeblähte Staatsapparat lähmt das ganze Land. Der wirtschaftliche Aufschwung der vergangenen Jahre in der Euro-Zone ging an Italien komplett vorbei. Die Populisten aber, die jetzt in Rom an der Macht sind, ignorieren die Wirklichkeit. Sie reden den Leuten ein, dass die EU an allem schuld sei, und wollen die exorbitante Staatsverschuldung mit neuen Schulden