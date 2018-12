An einem verschneiten Dezembertag hatte der damalige Ministerpräsident Stefan Mappus seinen vermeintlichen Coup aus dem Nikolaussäckchen gezaubert: Das Land kaufe die EnBW-Anteile der EdF, verkündete er das angeblich geniale Geschäft. Was exakt ein Jahr später übrig ist, gleicht einem Desaster: Mappus wurde abgewählt, der Coup als verfassungswidrig erklärt, es droht ein Untersuchungsausschuss, der Atomausstieg ist besiegelt und EnBW-Chef Hans-Peter Villis geht. Dieser hatte das Geschäft zwar nicht mit eingefädelt, stand aber als Verfechter der Atomenergie in der Gunst der schwarz-gelben Landesregierung. Dass