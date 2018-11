Am Ende war es eine Nervenschlacht. Vier aufreibende Wochen liegen hinter den Verhandlungsführern von CDU, CSU, Grünen und FDP. Da war es kein Wunder, dass sich nach dem mitternächtlichen Paukenschlag vom Sonntag alle Wut auf die Liberalen entlud. Sie hätten sich aus der Verantwortung gestohlen und die anderen vorgeführt, so der Vorwurf. Und: Sie seien nicht an einer Sondierung interessiert gewesen, sondern nur an ihrer Inszenierung.

Parteichef Lindner wird sich vom Gleichklang des schwarz-grünen Lamentos bestätigt fühlen. Die Wucht der Empörung über den Ausstieg zeigt zum einen, dass Union und Grüne das