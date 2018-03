Anzeige

Von Andreas Herholz





Die Übergriffe in Köln, aber auch in anderen Städten Silvester 2015 werden wohl vielen Frauen als die schlimmste Nacht ihres Lebens in Erinnerung bleiben. Vergewaltigung, sexuelle Belästigung, Raub, eine Welle der Gewalt, die erst von der Polizei nicht schnell und konsequent gestoppt worden war und dann offenbar auch noch heruntergespielt werden sollte. Dieses Versagen von Sicherheitsbehörden und Politik wirkt bis heute nach. Dass vor allem Flüchtlinge Jagd auf hilflose Menschen und vor allem Frauen gemacht haben, die fröhlich den Jahreswechsel feiern wollten, war eine Zäsur.

Köln darf sich nicht ­wiederholen, weder dort in der Domstadt noch andernorts. Nur wenige Städte dürften in diesem Jahr an Silvester sicherer sein als die Rheinmetropole. Eine umfassende Strategie soll dafür sorgen, dass sich das Unfassbare nicht wiederholt. Man kann nur hoffen, dass auch andere Städte gewarnt und gut vorbereitet sind und alles dafür tun, Gewalt und Übergriffe zu verhindern. Wer jetzt den Schutz der Menschen noch immer nicht ernst nimmt und nicht alles Notwendige dafür tut, handelt fahrlässig und gefährlich. Ob im Kampf gegen den Sex-Mob, bei der Überwachung von islamistischen Gefährdern oder bei der Jagd nach Terroristen - Polizei und Justiz brauchen die dafür notwendige Ausstattung, das erforderliche Personal. Wenn wie in Köln kaum einer der Täter gefasst wird, fehlt es an der notwendigen Abschreckung. Sicherheitsdebatten, die nach kurzer heftiger Empörung einmal mehr weitgehend folgenlos bleiben, bringen uns nicht weiter.