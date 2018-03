Die Idee hatte Charme: ein Interrail-Ticket für jeden EU-Bürger, der 18 Jahre alt wird. Freies Reisen per Bahn durch alle Mitgliedstaaten. Das klang einfach, überzeugend und nebenbei auch unkompliziert. Eben so ganz und gar nicht nach einem Produkt aus dem Hause EU. Was nun herausgekommen ist, erscheint wie das Gegenteil: bürokratisch, kompliziert, mit zusätzlichen Bedingungen überhäuft. Also typisch EU. Dabei hätten die Väter dieser Initiative wissen können, ja sogar müssen, dass sie mit ihrem Vorschlag der Öffentlichkeit einen Floh ins Ohr setzen würden, der nur zur erneuten Frustration führen würde.

Die