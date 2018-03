In der Fußballersprache nennt man so etwas einen Elfmeter, bei dem der Torhüter vorher ohne Ersatz ausgewechselt wurde. In dieser Situation das Tor nicht zu treffen, ist fast unmöglich. Wirtschaftsminister Rainer Brüderle soll vor einer kleinen Schar prominenter deutscher Manager am Montag nach dem Tsunami in Japan gesagt haben, das Moratorium für deutsche Atomkraftwerke sei den Landtagswahlkämpfen geschuldet. Nun wurde genau dies von Kanzlerin Angela Merkel und ihrem Vize Guido Westerwelle immer wieder wortreich bestritten, nur um von der Opposition umso heftiger behauptet zu werden. Was hilft es da schon,