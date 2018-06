Für diesen Eklat war das Drehbuch bereits vorher geschrieben worden. Das Treffen der Vertreter des Zentralrates der Muslime und der AfD geriet zu einer durchsichtigen Inszenierung. So wie Zentralratschef Aiman Mazyek nicht ernsthaft erwarten konnte, dass seine Gesprächspartner mit dem Rotstift an ihr Anti-Islam-Programm gehen würden, so durften AfD-Chefin Frauke Petry und ihre Begleiter nicht damit rechnen, dass ihr Gegenüber sich für seine grenzwertigen historischen Vergleiche entschuldigt und diese zurücknimmt.

Beide Seiten haben hier nicht den Dialog gesucht, sondern nur den öffentlichen