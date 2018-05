EsslingenAls Privatmensch könnte Gerhard Schröder tun und lassen, wozu er Lust hat. Er müsste niemand um Erlaubnis fragen, wenn er sich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin zu dessen feierlicher Vereidigung in den Kreml-Palast einladen lässt. Er müsste sich nichts dabei denken, dass er symbolträchtig in der ersten Reihe des Moskauer Hofstaats platziert ist und damit eine zentrale Rolle bei der Inszenierung spielt. Putin ist schließlich ein alter Kumpel von ihm, und Schröder hat ihm einiges zu verdanken, hochbezahlte Jobs etwa in den staatlich gelenkten Energiekonzernen.

Nur: Schröder war sieben Jahre lang Regierungschef in Berlin.