Es ist ein paar Jahre her, dass die Republik halb gebannt, halb belustigt auf den bayerischen Freistaat blickte, wenn vom FC Hollywood die Rede war. Damals, das wissen nicht nur Fußballfans, war der Begriff ein Synonym für den geliebten und gehassten FC Bayern München. Die Zeiten sind vorbei, heute wird beim FC Bayern seriös gearbeitet. Dafür ist jetzt die CSU an dessen Stelle getreten. Wie zu besten Zeiten des FC Hollywood geht es um Macht, Intrigen, List und Niedertracht; nur eben in ganz anderen Dimensionen. Was sich gerade auf der politischen Bühne des Freistaats abspielt, ist großes Kino.

Der Plot: