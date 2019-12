Zwei Verletzte nach Lawine in der Schweiz geborgen

Mächtiger Schneeabgang

Andermatt (dpa) - Nachdem bei Andermatt in der Schweiz eine Lawine an einer Skipiste niedergegangen ist, sind zwei Leichtverletzte geborgen worden. Das teilte die Kantonspolizei Uri am Donnerstagmittag mit.