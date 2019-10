Wohl ältester Deutscher mit 114 Jahren gestorben

Kurz nach seinem Geburtstag

Havelberg (dpa) - Wenige Tage nach seinem 114. Geburtstag ist der wohl älteste Mann Deutschlands - und einer der ältesten Menschen weltweit - in Havelberg gestorben. Gustav Gerneth sei in der Nacht zum Dienstag friedlich in seiner Wohnung eingeschlafen, bestätigte ein Enkelsohn in Havelberg.