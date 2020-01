Wind wirft Teile der neuen US-Grenzmauer um

Trumps Wahlkampfversprechen

Los Angeles (dpa) - Eine «wunderschöne Mauer» soll es werden, mit der US-Präsident Donald Trump Migranten an der Grenze zu Mexiko stoppen will. Nun hat starker Wind einige neu errichtete Teile in der Grenzstadt Calexico (Kalifornien) umgeknickt.