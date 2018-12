Anzeige

Offenbach (dpa) - Autofahrer in Deutschland müssen sich am Montagmorgen auf rutschige Straßen gefasst machen. Nach Niederschlägen vom Sonntagabend gibt es auf vielen Straßen überfrierende Nässe, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldete.

Die Glättegefahr soll bis zum späten Vormittag abnehmen, weil dann die Temperaturen steigen.

In Teilen Bayerns soll es wegen Glatteis besonders rutschig sein. Für die frühen Morgenstunden galt auch im Nordosten Deutschlands zwischen Hamburg und Berlin eine besondere Glättewarnung - ebenso im Thüringer Wald.

In Hamburg hatte es am Sonntagabend den ersten Schnee der Saison gegeben. Am Hamburger Airport wurden Flugzeuge enteist. Im Norden kam es in der Nacht zu vielen Unfällen. Allein in Flensburg rückte die Polizei neun Mal aus, weil Autos von den rutschigen Straßen abkamen. Verletzt wurde dabei niemand.

Autofahrer sollten angepasst an die winterlichen Straßenbedingungen fahren. Im Nordosten wird es laut DWD teils schneien. Sonst regnet es gebietsweise. In den nächsten Tagen wird es voraussichtlich besonders im Osten Deutschlands rutschig.