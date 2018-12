Wetterdienst warnt vor rutschigen Straßen

Schnee im Süden

Berlin (dpa) - Autofahrer in ganz Deutschland müssen sich am Dienstag auf rutschige Straßen gefasst machen. Schon am Morgen gab es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) überfrierende Nässe auf Straßen in Süddeutschland, im östlichen Mittelgebirge sowie nördlich von Hamburg.