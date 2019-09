Blick auf die Reitstallstraße, Ecke Weender Straße. In dem Bereich wurde laut einer Polizeisprecherin am Vorabend ein 52-jähriger Mann festgenommen. Der Mann soll am 26.09.2019 bei einem Streit auf offener Straße in Göttingen eine Bekannte umgebracht und eine weitere Frau schwer verletzt haben. Foto: Swen Pförtner