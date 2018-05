Foto: U.S. Geological Survey/AP

Die Luftaufnahme zeigt einen Riss, aus dem dickflüssiges Lava fließt. Foto: U.S. Geological Survey/AP

Der Ausbruch vom 17. Mai der bisher größte Ausbruch in den vergangenen Wochen gewesen. Foto. Marco Garcia/AP

