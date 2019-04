Vier Skitourengänger aus Deutschland von Lawine getötet

Im Kanton Wallis

Fieschertal (dpa) - Vier Skitourengänger aus Deutschland sind in der Schweiz nach einem Lawinenabgang tot geborgen worden. Die Gruppe sei am Freitag nicht von einem Ausflug in das Gebiet der Grünhornlücke (Gemeinde Fieschertal) zurückgekehrt, teilte die Kantonspolizei Wallis mit.