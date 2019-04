Immerhin erreiche der Sonnenstand Mitte April schon eine Höhe wie etwa Ende August - und nach den Wintermonaten ist die Haut sonnenentwöhnt und blass. Mit jedem Tag wird der Sonnenstand nach Angaben der Meteorologen nun höher und die Einstrahlung damit intensiver.

Die Temperaturen am Freitag und an den Folgetagen muten jedenfalls zumindest im Südwesten und Westen schon teilweise sommerlich an. Bis zu 25 Grad können dort örtlich erreicht werden. Entlang der See und im Bergland liegen die Höchstwerte dagegen nur bei 13 bis 17 Grad, die Nächte sind insgesamt noch recht kühl.

Sonnenschein und wolkenloser Himmel haben aber auch Nachteile: Vor allem im Osten Deutschlands, der im vergangenen Jahr schwer unter anhaltender Trockenheit und Dürre litt, ist die Waldbrandgefahr zum Teil wieder sehr hoch. Die deutlich zunehmende Trockenheit dürfte zudem den Landwirten Sorge bereiten.