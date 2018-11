Vermisste Seniorin wollte bloß Party machen

Nicht ins Heim zurückgekehrt

Germersheim (dpa) - Eine kurzzeitig als vermisst gemeldete Bewohnerin eines Seniorenheims in Rheinland-Pfalz ist auf einer Hochzeitsfeier wiedergefunden worden. Die 82-Jährige war am Samstagabend mehrere Stunden lang ergebnislos in Germersheim gesucht worden, wie die Polizei mitteilte.